Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

250.00
CHF
80.75
CHF
47.71 %
04.06.2020
SWX
24.09.2025 08:22:11

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
483.41 CHF -0.50%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner seien inzwischen deutlich weniger abhängig von der Rückversicherung im Schaden/Unfall-Bereich als in früherer Zeit, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend nach einer Investorenrunde. Zudem komme von Ergo, Global
Specialty Insurance (GSI) und dem Rückversicherungsgeschäft im Bereich Leben/Gesundheit ein stabiles Ergebniswachstum. Insgesamt sei das Geschäftsmodell also inzwischen weniger volatil./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
629.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
517.80 € 		Abst. Kursziel*:
21.48%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
516.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.90%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

