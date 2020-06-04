Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 483.41 CHF -0.50% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner seien inzwischen deutlich weniger abhängig von der Rückversicherung im Schaden/Unfall-Bereich als in früherer Zeit, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend nach einer Investorenrunde. Zudem komme von Ergo, Global

Specialty Insurance (GSI) und dem Rückversicherungsgeschäft im Bereich Leben/Gesundheit ein stabiles Ergebniswachstum. Insgesamt sei das Geschäftsmodell also inzwischen weniger volatil./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 17:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



