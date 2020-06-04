Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Die Münchner seien inzwischen deutlich weniger abhängig von der Rückversicherung im Schaden/Unfall-Bereich als in früherer Zeit, schrieb Michael Huttner am Dienstagabend nach einer Investorenrunde. Zudem komme von Ergo, Global
Specialty Insurance (GSI) und dem Rückversicherungsgeschäft im Bereich Leben/Gesundheit ein stabiles Ergebniswachstum. Insgesamt sei das Geschäftsmodell also inzwischen weniger volatil./rob/ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
629.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
517.80 €
|
Abst. Kursziel*:
21.48%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
516.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.90%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
