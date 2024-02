ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Munich Re nach der Ankündigung einer deutlichen Dividendenerhöhung und weiterer Aktienrückkäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 440 Euro belassen. Der Dividendenvorschlag übertreffe seine Schätzung und die Markterwartung deutlich, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer ersten Reaktion am Montag. Die Ankündigung sei ein deutliches Zeichen für das Vertrauen des Vorstandes in die zukünftigen Erträge./la/he;