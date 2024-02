NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach der Ankündigung einer deutlichen Dividendenerhöhung und weiterer Aktienrückkäufe auf "Buy" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. In Summe fließe deutlich mehr Geld an die Anleger des Rückversicherers als von Analysten im Schnitt erwartet, schrieb der Experte Philip Kett in einer ersten Reaktion am Montag. Dies sollte vom Markt positiv aufgenommen werden. Darüber hinaus sei die Tatsache, dass ein größerer Teil des Kapitalrückflusses als erwartet in die Dividende und nicht in den Rückkauf fließe, beruhigend./la/he;