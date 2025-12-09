MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
333.10CHF
-0.71CHF
-0.21 %
13:06:15
BRXC
09.12.2025 11:16:22
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
333.10 CHF -0.21%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 500 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahl der wegen technischer Probleme am Boden bleibenden Flugzeuge sei unschön hoch, schrieb Chloe Lemarie am Dienstag. Sie sieht aber Silberstreifen am Horizont und rechnet damit, dass sich die Rückkehr der Maschinen in den Flugdienst beschleunigt./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
