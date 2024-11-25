MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 446 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier legte am Montag dar, warum er den Bewertungsrückgang der Aktien des Triebwerksbauers für übertrieben hält. Er teilt zwar die Ansicht, dass die Konkurrenten GE Aerospace, Safran und Rolls Royce die klareren Anlagestorys zu bieten haben, lobte aber die starke fundamentale Ausgangslage bei MTU, vor allem im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Der Abschlag sei übertrieben für ein Unternehmen ohne Schieflage./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
446.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
346.20 €
Abst. Kursziel*:
28.83%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
346.60 €
Abst. Kursziel aktuell:
28.68%
Analyst Name::
Adrien Rabier
KGV*:
-
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
