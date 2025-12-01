MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
02.12.2025 19:05:46
MTU Aero Engines Equal Weight
MTU Aero Engines
318.60 CHF -0.63%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für MTU auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 420 Euro belassen. Milene Kerner befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie mit aktuellen Flottendaten, Trends bei den Ausfallraten, regionalen Unterschieden und betreiberspezifischen Auswirkungen der konkurrierenden Triebwerke von MTU und Safran./edh/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / 16:18 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Equal Weight
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
420.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
341.70 €
|
Abst. Kursziel*:
22.91%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
342.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.77%
|
Analyst Name::
Milene Kerner
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
