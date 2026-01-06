MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
MTU Aero Engines Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU auf "Outperform" mit einem Kursziel von 446 Euro belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
446.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
379.10 €
|
Abst. Kursziel*:
17.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
381.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16.78%
|
Analyst Name::
Douglas S. Harned
|
KGV*:
-
