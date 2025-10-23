Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’543 -0.1%  SPI 17’303 -0.1%  Dow 46’735 0.3%  DAX 24’198 0.0%  Euro 0.9251 0.1%  EStoxx50 5’660 -0.2%  Gold 4’056 -1.7%  Bitcoin 88’561 1.2%  Dollar 0.7965 0.1%  Öl 66.3 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Schindler-Aktie leichter: Nach neun Monaten mit leicht mehr Aufträgen und Profit
GEA-Aktie höher: GEA bleibt robust - Ratingagentur Fitch sieht keine Risiken für Herabstufung
SAFRAN-Aktie dennoch tiefer: SAFRAN hebt Jahresziele an
Aktien von GM und Stellantis im Fokus: Kanada begrenzt zollfreie Einfuhren von US-Autos
VINCI-Aktie dennoch in Rot: VINCI steigert Umsatz in allen Sparten - Jahresprognose bestätigt
Suche...
200.- Saxo-Deal

MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

349.74
CHF
11.28
CHF
3.33 %
23.10.2025
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.10.2025 11:16:40

MTU Aero Engines Hold

MTU Aero Engines
349.74 CHF 3.33%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für MTU auf "Hold" mit einem Kursziel von 360 Euro belassen. Der Triebwerkshersteller habe im dritten Quartal die Profitabilität überraschend stark gesteigert, schrieb Christian Cohrs am Freitag nach dem Bericht des Dax-Konzerns./rob/ajx/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Hold
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
360.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
385.20 € 		Abst. Kursziel*:
-6.54%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
381.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.73%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse