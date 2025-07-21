|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 13:14:18
MTU Aero Engines Buy
MTU Aero Engines
362.16 CHF 5.97%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für MTU von 425 auf 430 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ungeachtet einer zunächst verhaltenen Resonanz an der Börse sei die Performance des Triebwerkherstellers im zweiten Quartal beeindruckend gewesen, schrieb Christophe Menard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Buy
|
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
430.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
381.60 €
|
Abst. Kursziel*:
12.68%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
388.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.63%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
14:04
|Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für MTU Aero Engines-Aktie (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen (finanzen.ch)
|
13.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: DAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.08.25