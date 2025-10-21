Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Vor dem Quartalsbericht in der kommenden Woche ging Analyst Karl Keirstead am Dienstagabend noch auf aktuelle Diskussionen unter den Anlegern ein. Hinsichtlich des Wachstums der Azure-Cloud und hoher Markterwartungen sieht er eher Chancen als Risiken./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

