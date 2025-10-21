Microsoft Aktie 951692 / US5949181045
409.50CHF
-0.23CHF
-0.06 %
09:10:39
BRXC
22.10.2025 07:34:43
Microsoft Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Vor dem Quartalsbericht in der kommenden Woche ging Analyst Karl Keirstead am Dienstagabend noch auf aktuelle Diskussionen unter den Anlegern ein. Hinsichtlich des Wachstums der Azure-Cloud und hoher Markterwartungen sieht er eher Chancen als Risiken./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 20:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Buy
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 650.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 517.66
|
Abst. Kursziel*:
25.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 517.80
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.53%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
