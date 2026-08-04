Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
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04.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Verdienst eines frühen Micron Technology-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Micron Technology-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete das Micron Technology-Papier bei 81.98 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Micron Technology-Papier investiert hätte, befänden sich nun 12.198 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 03.08.2026 10’118.32 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 829.50 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 911.83 Prozent gesteigert.
Micron Technology erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 930.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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