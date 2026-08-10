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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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10.08.2026 16:29:00

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Montagnachmittag an

Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Montagnachmittag an

Die Aktie von Micron Technology gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Micron Technology konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,7 Prozent auf 892,64 USD.

Micron Technology
705.94 CHF 1.67%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Micron Technology-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 892,64 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'765 Punkten tendiert. Die Micron Technology-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 894,92 USD aus. Bei 861,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 1'710'420 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1'255,00 USD erreichte der Titel am 26.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 40,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 111,67 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.08.2025). Mit einem Kursverlust von 87,49 Prozent würde die Micron Technology-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Micron Technology-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,460 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,584 USD belaufen. Micron Technology liess sich am 24.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 24,67 USD gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Micron Technology im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 345,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.46 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9.30 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Micron Technology am 29.09.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 73,22 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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