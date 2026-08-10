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Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038

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10.08.2026 20:27:13

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursplus

Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursplus

Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 881,00 USD.

Micron Technology
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Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 881,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 894,92 USD. Bei 861,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 3'614'622 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei 111,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,32 Prozent wieder erreichen.

Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 24,67 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 345,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 29.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,22 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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