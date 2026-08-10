Micron Technology Aktie 951691 / US5951121038
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 20:27:13
Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Micron Technology zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Micron Technology legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 881,00 USD.
Die Micron Technology-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 881,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'749 Punkten liegt. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Micron Technology-Aktie bisher bei 894,92 USD. Bei 861,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Micron Technology-Aktie belief sich zuletzt auf 3'614'622 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1'255,00 USD) erklomm das Papier am 26.06.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Micron Technology-Aktie. Bei 111,67 USD erreichte der Anteilsschein am 09.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Micron Technology-Aktie mit einem Verlust von 87,32 Prozent wieder erreichen.
Micron Technology-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,460 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,584 USD belaufen. Am 24.06.2026 legte Micron Technology die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2026 endete, vor. Das EPS lag bei 24,67 USD. Im letzten Jahr hatte Micron Technology einen Gewinn von 1,68 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 345,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 41.46 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9.30 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 29.09.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 73,22 USD je Aktie in den Micron Technology-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Micron Technology-Aktie
Ethereum: Tom Lee erwartet Umschichtung von KI-Investments aus Speicherchip-Aktien
Micron-Aktie im Fokus: Musk-Aussagen befeuern Hoffnung auf Speicherboom
CXMT-Aktie: Chinas Speicherchip-Offensive sorgt für Nervosität bei Micron & Co.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.
|
10.08.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology am Abend mit Kursplus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Micron Technology Aktie News: Micron Technology zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
04.08.26
|S&P 500-Wert Micron Technology-Aktie: So viel hätte eine Investition in Micron Technology von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Micron-Aktie: Analysten sehen Verdopplungspotenzial beim Speicherchip-Riesen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|NYSE-Handel: S&P 500 klettert zum Start des Montagshandels (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 letztendlich stärker (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich deutlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Micron Technology Buy
|UBS AG
|25.06.26
|Micron Technology Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.06.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|25.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.06.26
|Micron Technology Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Micron Technology am 10.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.