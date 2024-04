LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Overweight" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Obwohl der Pharma- und Spezialchemiekonzern angesichts der Herausforderungen in allen drei Geschäftsbereichen gute Arbeit geleistet habe und für 2024 eine Rückkehr zum Wachstum auf Konzernebene prognostiziere, sei die Aktie immer noch niedrig bewertet, schrieb Analystin Emily Field in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/gl;