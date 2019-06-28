Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
16.10.2025 09:58:56

Merck Overweight

Merck
108.12 CHF -2.60%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach Aussagen zu 2026 und neuen Mittelfristzielen während des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 115,90 Euro belassen. Erste Indikationen des Pharma- und Spezialchemiekonzerns für 2026 signalisierten ein um etwa vier Prozent schwächeres Ebitda als bislang vom Markt erwartet, schrieb Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Mögliche Kürzungen seien allerdings bereits erwartet worden, ergänzte er. Der mittelfristige Ausblick untermauere allerdings zugleich die von Bloomberg zur Verfügung gestellten Konsensschätzungen./rob/edh/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 08:33 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
115.90 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
114.00 € 		Abst. Kursziel*:
1.67%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
113.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.07%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

