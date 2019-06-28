Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merck Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
Unternehmen:
Merck KGaA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
155.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
105.55 € 		Abst. Kursziel*:
46.85%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
104.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.25%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

