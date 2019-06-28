|Kurse + Charts + Realtime
07.08.2025 10:47:49
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 155 Euro belassen. Analyst Richard Vosser sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung von verfehlten Erwartungen aufgrund einmaliger Sondereffekte im Bereich Elektronics. Die nochmals präzisierten Jahresziele 2025 des Spezialchemie- und Pharmaunternehmens untermauerten derweil die Konsensschätzungen./rob/ck/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:42 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 07:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
155.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
105.55 €
|
Abst. Kursziel*:
46.85%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
104.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.25%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Merck KGaA
|
11:25
|Merck-Aktie in Rot: Quartalsbericht von Merck KGaA verfehlt Erwartungen (Dow Jones)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht zum Handelsstart Abschläge (finanzen.ch)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
07:24
|Umsatz- und Ergebniseinbussen für Merck - Nochmals neue Ziele (AWP)
|
05.08.25
|EQS-PVR: Merck KGaA: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
04.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Montagmittag (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Handel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
04.08.25
|DAX 40-Titel Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Merck-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu Merck KGaA
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|102.20
|-1.02%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:03
|
JP Morgan Chase & Co.
Deutsche Telekom Overweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
BASF Underweight
|10:02
|
JP Morgan Chase & Co.
Fresenius Overweight
|09:55
|
JP Morgan Chase & Co.
Rheinmetall Overweight
|09:38
|
Jefferies & Company Inc.
Deutsche Beteiligungs Buy
|09:28
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Underperform
|09:27
|
Jefferies & Company Inc.
Allianz Hold