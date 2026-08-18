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18.08.2026 16:29:00

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagnachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,42 EUR.

Mercedes-Benz Group
42.55 CHF -0.92%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr fiel die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,42 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der bislang bei 26'184 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bei 45,23 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 45,70 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 514'259 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 62,34 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 37,27 Prozent zulegen. Bei 42,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.06.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 6,14 Prozent sinken.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 3,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,17 EUR aus. Am 28.07.2026 legte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,14 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,95 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 32.06 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -3,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) wird am 28.10.2026 gerechnet. Experten kalkulieren am 22.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Mercedes-Benz Group (ex Daimler).

Von Analysten wird erwartet, dass Mercedes-Benz Group (ex Daimler) im Jahr 2026 5,41 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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