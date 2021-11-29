Mercedes-Benz Group 53.39 CHF -0.40% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 56 auf 60 Euro angehoben, aner die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Autobauer habe im vergangenen Quartal in einem immer noch schwierigen Umfeld solide abgeschnitten und insbesondere mit dem Barmittelzufluss positiv überrascht, schrieb Romain Gourvil am Mittwochabend in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Dazu kämen die wieder aufgenommenen Aktienrückkäufe. Der Experte hob seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) an./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 18:26 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.