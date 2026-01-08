Schwacher Handel: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.25 Prozent leichter bei 5’908.63 Punkten. Insgesamt kommt der Euro STOXX 50 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 5.048 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.174 Prozent auf 5’913.28 Punkte an der Kurstafel, nach 5’923.57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 5’902.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5’935.09 Punkten.

Euro STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 0.776 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 5’725.59 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 5’649.73 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’996.39 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1.12 Prozent auf 1’845.50 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.10 Prozent auf 27.60 EUR), Bayer (+ 0.91 Prozent auf 38.69 EUR), Deutsche Bank (+ 0.86 Prozent auf 33.29 EUR) und Allianz (+ 0.78 Prozent auf 387.80 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen BMW (-2.39 Prozent auf 90.84 EUR), Siemens Energy (-1.55 Prozent auf 127.40 EUR), Infineon (-1.53 Prozent auf 41.49 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1.52 Prozent auf 100.65 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1.26 Prozent auf 59.60 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’392’486 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 411.245 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.81 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.21 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

