Aktienanalyse 09.01.2026 09:48:04

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Jefferies & Company Inc. gibt Hold-Bewertung bekannt

Jefferies & Company Inc.-Analyst Philippe Houchois hat sich das Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. BMW und Mercedes-Benz stünden vor einem Jahr des Übergangs mit Zollbelastungen im ersten Quartal, während der Modellzyklus im zweiten Halbjahr helfen sollte und bei den Marktanteilen in China der Boden erreicht sein könnte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechnet der Experte mit Blick auf 2026 bei BMW mit etwas optimistischeren Tönen als bei Mercedes-Benz.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 09:31 Uhr sprang die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0.3 Prozent auf 60.16 EUR zu. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 8.05 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 174’657 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Experten zufolge können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger am 12.02.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

