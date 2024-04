ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen zum ersten Quartal von 760 auf 849 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Der Luxusgüterhersteller dürfte einen verhaltenen Start in das neue Jahr erlebt haben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das höhere Kursziel spiegele Bewertungsaspekte wider./bek/la;