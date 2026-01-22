Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’245 0.7%  SPI 18’316 0.6%  Dow 49’384 0.6%  DAX 24’856 1.2%  Euro 0.9282 0.0%  EStoxx50 5’956 1.3%  Gold 4’957 0.4%  Bitcoin 70’677 0.1%  Dollar 0.7904 0.1%  Öl 64.7 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Apple908440Accelleron Industries116936091Swiss Re12688156Kuros32581411
Top News
Entspannung im Grönland-Streit: Darum stabilisiert sich der US-Dollar zum Euro und Franken
Nikkei und TOPIX im Aufwind? Experten setzen auf Japan-Aktien 2026
Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben
Gurit-Aktie: Höhere Marge trotz geschrumpftem Umsatz in Aussicht
Gold-ETF Schweiz: Warum hierzulande erlaubt ist, was in der EU verboten ist
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

549.40
CHF
11.72
CHF
2.18 %
22.01.2026
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

23.01.2026 06:41:40

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
549.40 CHF 2.18%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Donnerstagabend den Start der Berichtssaison der europäischen Luxusbranche unter die Lupe - unter anderem wegen der Underperformance des Sektors seit Jahresbeginn. Brunello Cucinelli, Richemont und Burberry hätten ein generell recht gutes Branchenumfeld im vierten Quartal 2025 bestätigt, so die Expertin. Die Signale für die noch folgenden Berichtsunternehmen seien entsprechend positiv. Mit einer schwächeren Positionierung der Anleger und realistischeren Vorstellungen von der Erholung in China habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis sogar gebessert. Für die Aktien von LVMH, Ferragamo und Moncler behält sie den Stempel "Positive Catalyst Watch" daher bei. Richemont und Brunello Cucinelli könnten sich am Ende der Berichtssaison unter den Klassenbesten befinden. Der jüngste Kursrückschlag biete eine Chance./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 19:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
594.80 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
597.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chiara Battistini 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?