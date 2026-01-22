LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LVMH auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Donnerstagabend den Start der Berichtssaison der europäischen Luxusbranche unter die Lupe - unter anderem wegen der Underperformance des Sektors seit Jahresbeginn. Brunello Cucinelli, Richemont und Burberry hätten ein generell recht gutes Branchenumfeld im vierten Quartal 2025 bestätigt, so die Expertin. Die Signale für die noch folgenden Berichtsunternehmen seien entsprechend positiv. Mit einer schwächeren Positionierung der Anleger und realistischeren Vorstellungen von der Erholung in China habe sich das Chance-Risiko-Verhältnis sogar gebessert. Für die Aktien von LVMH, Ferragamo und Moncler behält sie den Stempel "Positive Catalyst Watch" daher bei. Richemont und Brunello Cucinelli könnten sich am Ende der Berichtssaison unter den Klassenbesten befinden. Der jüngste Kursrückschlag biete eine Chance./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
594.80 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
597.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
