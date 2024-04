FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für LVMH von 880 auf 930 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Wachstumsdynamik habe sich im Vorjahresvergleich abgeschwächt, was allerdings schon in den Erwartungen für den Luxusgüterhersteller eingepreist gewesen sei, schrieb Analystin Katharina Schmenger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/he;