ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 915 auf 837 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse sollten eine Rückkehr zu normaleren Wachstumsraten in der Luxusbranche zeigen, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. An der langfristigen Attraktivität ändere sich aber nichts./ag/jha/;