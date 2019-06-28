Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’913 0.3%  SPI 16’510 0.2%  Dow 45’947 -0.4%  DAX 23’609 0.3%  Euro 0.9338 0.1%  EStoxx50 5’465 0.4%  Gold 3’753 0.1%  Bitcoin 87’369 0.2%  Dollar 0.7995 0.0%  Öl 69.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Jefferies & Company Inc. gibt Daimler Truck-Aktie Buy
Euro zum Franken wenig bewegt - Worauf Anleger heute setzen
Firmus Technologies-Aktie für 2026 geplant - NVIDIA bereits an KI-Startup beteiligt
UBS-Aktie kaum bewegt: Bundesrat eröffnet Vernehmlassung zu UBS-Kapitalvorschriften
Aktien-Tipp Brenntag SE-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

412.00
CHF
0.45
CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.09.2025 10:47:00

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
487.95 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst änderte kaum etwas an ihren Schätzungen, rollte die Bewertungsbasis allerdings am Donnerstagabend regulär nach vorne. Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht schaut sie auf Signale, dass die Sparte Mode und Lederwaren ihre Talsohle durchschritten hat./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
625.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
507.50 € 		Abst. Kursziel*:
23.15%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
513.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.81%
Analyst Name::
Louise Singlehurst 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse