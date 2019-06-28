LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 487.95 CHF -1.32% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 600 auf 625 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Louise Singlehurst änderte kaum etwas an ihren Schätzungen, rollte die Bewertungsbasis allerdings am Donnerstagabend regulär nach vorne. Mit Blick auf den anstehenden Quartalsbericht schaut sie auf Signale, dass die Sparte Mode und Lederwaren ihre Talsohle durchschritten hat./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 18:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.