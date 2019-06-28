LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Luca Solca befasste sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie mit dem Konsumverhalten der chinesischen Verbraucher und den wichtigsten Treibern des Luxuskonsums. Die jüngsten Konsumtrends der Chinesen schienen vielversprechend zu sein, insbesondere im oberen Preissegment, schrieb er. Dennoch sei es noch zu früh, um von einer Trendwende zu sprechen. Vor diesem Hintergrund bevorzugt er die hochwertigen "Nachzügler" der jüngsten Luxusgüter-Rally./edh/jha/;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
490.00 €
|
Abst. Kursziel*:
22.45%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
487.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.99%
|
Analyst Name::
Luca Solca
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
09:29
|Börse Paris in Grün: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Pluszeichen in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Gewinne in Paris: So steht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|
10.09.25
|Starker Wochentag in Paris: Zum Start Gewinne im CAC 40 (finanzen.ch)
|
09.09.25
|CAC 40-Handel aktuell: CAC 40 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Börse Paris: CAC 40 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Starker Wochentag in Paris: Das macht der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|09:10
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:10
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Halten
|DZ BANK
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|412.00
|0.11%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:11
|
Bernstein Research
Hermès Outperform
|09:10
|
Bernstein Research
Richemont Outperform
|09:10
|
Bernstein Research
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
BAT Neutral
|07:58
|
Bernstein Research
DHL Group Outperform
|07:48
|
Jefferies & Company Inc.
Amazon Buy
|07:38
|
Jefferies & Company Inc.
Netflix Buy