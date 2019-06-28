LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
412.00CHF
0.45CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
04.09.2025 13:45:58
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
469.98 CHF -2.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 450 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Lage zwar etwas gebessert, schrieb James Grzinic am Donnerstag nach Überarbeitung seines Modells. Mit seinen mittelfristigen Schätzungen bleibt er laut eigenen Angaben jedoch 6 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
503.50 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.65%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
500.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.17%
|
Analyst Name::
James Grzinic
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Paris: CAC 40 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Paris halten sich zurück: CAC 40 zum Start leichter (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zum Ende des Mittwochshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Mittwochshandel in Paris: CAC 40 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Gewinne in Paris: CAC 40 verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.09.25
|Freundlicher Handel in Paris: CAC 40 zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Dienstagshandel in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
02.09.25
|Anleger in Paris halten sich zurück: So entwickelt sich der CAC 40 aktuell (finanzen.ch)
|13:45
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|21.08.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|412.00
|0.11%
|13:45
|
Jefferies & Company Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|12:29
|
Barclays Capital
Allianz Underweight
|12:29
|
Barclays Capital
AXA Overweight
|12:28
|
Barclays Capital
Assicurazioni Generali Underweight
|12:28
|
Barclays Capital
Hannover Rück Underweight
|12:28
|
Barclays Capital
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|12:28
|
Barclays Capital
Swiss Re Underweight