LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

412.00
CHF
0.45
CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
04.09.2025 13:45:58

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
469.98 CHF -2.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 450 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Lage zwar etwas gebessert, schrieb James Grzinic am Donnerstag nach Überarbeitung seines Modells. Mit seinen mittelfristigen Schätzungen bleibt er laut eigenen Angaben jedoch 6 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Hold
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
470.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
503.50 € 		Abst. Kursziel*:
-6.65%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
500.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.17%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

