Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für LVMH von 450 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Im dritten Quartal habe sich die Lage zwar etwas gebessert, schrieb James Grzinic am Donnerstag nach Überarbeitung seines Modells. Mit seinen mittelfristigen Schätzungen bleibt er laut eigenen Angaben jedoch 6 Prozent unter dem Marktkonsens./rob/ag/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 07:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.