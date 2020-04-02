Heidelberg Materials 176.99 CHF 0.30% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Heidelberg Materials von 240 auf 235 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Ben Rada Martin veröffentlichte am Donnerstagabend seinen Ausblick auf die Berichtssaison der europäischen Baustoffbranche. Bei den Heidelbergern sieht er weiter positive Preis/Kosten-Aussichten in Europa und Chancen in den USA. Er passte seine Schätzungen aber an das etwas moderatere Wachstum an./ag/edh;

