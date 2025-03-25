grenke 13.63 CHF 1.94% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei saisonal ohnehin eher schwach, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Wachstumsrückgang im Neugeschäft des Leasinganbieters. Die Jahresziele hält Sun für erreichbar./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.