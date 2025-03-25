grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30
13.63CHF
0.26CHF
1.94 %
25.03.2025
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Orderbuch
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.10.2025 09:12:08
grenke Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei saisonal ohnehin eher schwach, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Wachstumsrückgang im Neugeschäft des Leasinganbieters. Die Jahresziele hält Sun für erreichbar./ag/men;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: grenke AG Buy
|
Unternehmen:
grenke AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16.56 €
|
Abst. Kursziel*:
32.85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
16.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.11%
|
Analyst Name::
Mengxian Sun
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu grenke AG
|
02.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX steigt letztendlich (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.10.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.ch)
|
02.10.25
|Handel in Frankfurt: SDAX zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
02.10.25
|EQS-News: grenke mit 2,4 Mrd. Euro Neugeschäft auf Kurs (EQS Group)
|
02.10.25
|EQS-News: grenke is on track with EUR 2.4 billion in new business (EQS Group)
|
24.09.25
|Handel in Frankfurt: SDAX leichter (finanzen.ch)
|
23.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)