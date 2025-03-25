Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
grenke Aktie 28741392 / DE000A161N30

13.63
CHF
0.26
CHF
1.94 %
25.03.2025
BRXC
03.10.2025 09:12:08

grenke Buy

grenke
13.63 CHF 1.94%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grenke mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Das dritte Quartal sei saisonal ohnehin eher schwach, schrieb Mengxian Sun in dem am Freitag vorliegenden Kommentar zum Wachstumsrückgang im Neugeschäft des Leasinganbieters. Die Jahresziele hält Sun für erreichbar./ag/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: grenke AG Buy
Unternehmen:
grenke AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16.56 € 		Abst. Kursziel*:
32.85%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.11%
Analyst Name::
Mengxian Sun 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

