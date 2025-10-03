Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467
03.10.2025 13:03:06
Alcon-Aktie leichter: Bei Übernahmeziel Staar macht Grossaktionär Broadwood weiter Stimmung
Der Grossaktionär von Alcons Übernahmeziel Staar macht weiter Stimmung gegen die Transaktion.
Dabei wiederholt Broadwood die früheren Kritikpunkte, dass die Transaktion zum falschen Zeitpunkt komme, die Verhandlungen dazu nicht im Interesse der Staar-Aktionäre geführt worden seien und der Preis auch nicht stimme. Anfang vergangener Woche hatte der Grossaktionär, der nach eigenen Angaben 27,5 Prozent an Staar hält, erstmals dazu aufgerufen, bei der virtuellen Generalversammlung am 23. Oktober 2025 gegen den Zusammenschluss zu stimmen.
Neben Broadwood hat sich dem Grossaktionär zufolge auch Yunqi Capital Limited, die demnach 5,1 Prozent der Stammaktien von Staar hält, gegen das Angebot ausgesprochen. Wie nun aus dem aktuellen Aufruf hervorgeht, spricht sich nun auch der ehemalige Staar-Chef David Bailey gegen die Übernahme aus.Im Schweizer Handel verliert die Alcon-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 60,20 Franken.
hr/ra
Vernier (awp)
