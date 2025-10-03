Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'495 0.5%  SPI 17'189 0.4%  Dow 46'520 0.2%  DAX 24'384 -0.2%  Euro 0.9346 0.0%  EStoxx50 5'647 0.0%  Gold 3'863 0.2%  Bitcoin 95'810 -0.3%  Dollar 0.7960 -0.2%  Öl 64.3 0.0% 
Alcon Aktie 43249246 / CH0432492467

03.10.2025 13:03:06

Alcon-Aktie leichter: Bei Übernahmeziel Staar macht Grossaktionär Broadwood weiter Stimmung

Der Grossaktionär von Alcons Übernahmeziel Staar macht weiter Stimmung gegen die Transaktion.

Alcon
59.92 CHF -0.60%
Kaufen Verkaufen
In einer 80 Seitigen Präsentation legt Staar-Grossaktionär Broadwood Partners am Freitag nochmals dar, warum auch die anderen Anteilseigner gegen den Kauf stimmen sollten. Offenbar hat er auch den früheren Staar-Chef auf seine Seite gezogen.

Dabei wiederholt Broadwood die früheren Kritikpunkte, dass die Transaktion zum falschen Zeitpunkt komme, die Verhandlungen dazu nicht im Interesse der Staar-Aktionäre geführt worden seien und der Preis auch nicht stimme. Anfang vergangener Woche hatte der Grossaktionär, der nach eigenen Angaben 27,5 Prozent an Staar hält, erstmals dazu aufgerufen, bei der virtuellen Generalversammlung am 23. Oktober 2025 gegen den Zusammenschluss zu stimmen.

Neben Broadwood hat sich dem Grossaktionär zufolge auch Yunqi Capital Limited, die demnach 5,1 Prozent der Stammaktien von Staar hält, gegen das Angebot ausgesprochen. Wie nun aus dem aktuellen Aufruf hervorgeht, spricht sich nun auch der ehemalige Staar-Chef David Bailey gegen die Übernahme aus.

Im Schweizer Handel verliert die Alcon-Aktie zeitweise 0,15 Prozent auf 60,20 Franken.

hr/ra

Vernier (awp)

So viel Gewinn hätte ein Investment in Alcon von vor 5 Jahren abgeworfen

Bildquelle: Konektus Photo / Shutterstock.com

