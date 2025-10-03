Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10
34.26CHF
0.00CHF
0.00 %
12:13:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
03.10.2025 10:37:39
Aumovio Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Info-Veranstaltung der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte, bevor Funkstille bis zu den Quartalszahlen herrscht, sei relativ arm an Neuigkeiten gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Letztlich bleibe nach einem saisonal schwachen drittes Quartal das obere Ende der Jahresziele weiter in Reichweite./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aumovio Market-Perform
|
Unternehmen:
Aumovio
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
36.80 €
|
Abst. Kursziel*:
3.26%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
36.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.60%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aumovio
|
26.09.25
|EQS-PVR: AUMOVIO SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, buy (EQS Group)
|
26.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Philipp von Hirschheydt, Kauf (EQS Group)
|
25.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell (EQS Group)
|
25.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, Verkauf (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: Continental Aktiengesellschaft, sell (EQS Group)
|
24.09.25
|EQS-DD: AUMOVIO SE: IHO Verwaltungs GmbH, Pledge of 32,995,229 shares of AUMOVIO SE due to a loan agreement (EQS Group)