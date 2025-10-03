Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Aumovio Aktie

34.26
CHF
0.00
CHF
0.00 %
12:13:34
BRXC
03.10.2025 10:37:19

Aumovio Market-Perform

Aumovio
34.26 CHF 0%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die Info-Veranstaltung der ehemaligen Conti-Autozuliefersparte, bevor Funkstille bis zu den Quartalszahlen herrscht, sei relativ arm an Neuigkeiten gewesen, schrieb Harry Martin am Donnerstag. Letztlich bleibe nach einem saisonal schwachen drittes Quartal das obere Ende der Jahresziele weiter in Reichweite./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 16:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

