HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nick Anderson nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Bezug darauf, dass der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani in seinem Testament LVMH als bevorzugten Käufer für einen Minderheitsanteil an seinem Unternehmen erwähnt haben soll, noch ergänzt um EssilorLuxottica und L'Oreal. Der Experte geht davon aus, dass LVMH am meisten an einer Beteiligung interessiert wäre wegen strategischer Übereinstimmungen. Für LVMH wäre solch ein Deal auch problemlos finanzierbar, glaubt der Experte./tih/mis;