Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’225 -0.6%  SPI 16’973 -0.4%  Dow 46’108 1.4%  DAX 23’621 -0.4%  Euro 0.9349 0.1%  EStoxx50 5’365 -0.4%  Gold 3’651 0.5%  Bitcoin 91’697 -0.3%  Dollar 0.7970 0.2%  Öl 66.8 0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Analysten zuversichtlich: NVIDIA-Aktie mit Luft nach oben
HENSOLDT-Aktie abgeschlagen im Rüstungssektor - So bewegen sich Rheinmetall und RENK
Symrise-Aktie dennoch tiefer: S&P und Moody’s stufen Symrise mit Investment-Grade ein
Rheinmetall-CEO warnt vor Blase im Drohnen-Sektor - was das für die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT bedeutet
Deshalb zeigt der Franken zum Euro wenig Bewegung
Suche...
200.- Saxo-Deal

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

412.00
CHF
0.45
CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.09.2025 10:59:37

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
454.34 CHF 0.38%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nick Anderson nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Bezug darauf, dass der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani in seinem Testament LVMH als bevorzugten Käufer für einen Minderheitsanteil an seinem Unternehmen erwähnt haben soll, noch ergänzt um EssilorLuxottica und L'Oreal. Der Experte geht davon aus, dass LVMH am meisten an einer Beteiligung interessiert wäre wegen strategischer Übereinstimmungen. Für LVMH wäre solch ein Deal auch problemlos finanzierbar, glaubt der Experte./tih/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 08:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
550.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
490.50 € 		Abst. Kursziel*:
12.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
485.50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.29%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?