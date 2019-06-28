LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für LVMH auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Euro belassen. Nick Anderson nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie Bezug darauf, dass der verstorbene Modedesigner Giorgio Armani in seinem Testament LVMH als bevorzugten Käufer für einen Minderheitsanteil an seinem Unternehmen erwähnt haben soll, noch ergänzt um EssilorLuxottica und L'Oreal. Der Experte geht davon aus, dass LVMH am meisten an einer Beteiligung interessiert wäre wegen strategischer Übereinstimmungen. Für LVMH wäre solch ein Deal auch problemlos finanzierbar, glaubt der Experte./tih/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
550.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
490.50 €
|
Abst. Kursziel*:
12.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
485.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.29%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
11.09.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Freundlicher Handel: CAC 40 am Donnerstagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Starker Wochentag in Paris: CAC 40 zeigt sich mittags fester (finanzen.ch)
|
11.09.25
|Börse Paris in Grün: CAC 40-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.ch)
|
10.09.25