LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
412.00CHF
0.45CHF
0.11 %
28.06.2019
SWX
29.09.2025 09:30:03
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
487.95 CHF -1.32%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH von 487 auf 513 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Zuzanna Pusz sieht die europäische Luxusgüterbranche laut ihrem am Montag vorliegenden Kommentar an einem Wendepunkt. Das dritte Quartal dürfte ihrer Einschätzung nach im Gesamtbild besser als erwartet gewesen sein. Der Fokus verlagere sich nun auf das Schlussquartal und die Zeit danach./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2025 / 02:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
513.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
513.90 €
Abst. Kursziel*:
-0.18%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
520.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.40%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
