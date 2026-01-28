Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'087 -1.0%  SPI 18'126 -0.9%  Dow 49'003 -0.8%  DAX 24'810 -0.3%  Euro 0.9198 0.3%  EStoxx50 5'987 -0.1%  Gold 5'278 1.9%  Bitcoin 68'211 0.3%  Dollar 0.7676 0.8%  Öl 67.6 -0.2% 
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Volvo-Aktie stärker: LKW-Bauer überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

510.69
CHF
-32.94
CHF
-6.06 %
09:00:30
BRXC
28.01.2026 08:09:33

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
510.69 CHF -6.06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
706.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
552.00 € 		Abst. Kursziel*:
27.90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
547.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.04%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse