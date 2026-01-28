LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 510.69 CHF -6.06% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



