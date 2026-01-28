LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
510.69CHF
-32.94CHF
-6.06 %
09:00:30
BRXC
28.01.2026 08:09:33
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
510.69 CHF -6.06%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LVMH nach den Zahlen von 725 auf 706 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Beim Luxuskonzern gehe es in die richtige Richtung, schrieb Zuzanna Pusz am Mittwoch. Der Bericht zum vierten Quartal habe ermutigende Signale gesendet. Das Kursziel habe sie angesichts der Abwertung des gesamten Sektors gekappt./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 12:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
706.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
552.00 €
Abst. Kursziel*:
27.90%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
547.10 €
Abst. Kursziel aktuell:
29.04%
Analyst Name::
Zuzanna Pusz
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
09:29
|Schwacher Handel: CAC 40 verbucht zum Handelsstart Verluste (finanzen.ch)
27.01.26
|Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie verliert (AWP)
27.01.26