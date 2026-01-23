Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’115 -0.2%  SPI 18’155 -0.4%  Dow 49’099 -0.6%  DAX 24’849 -0.2%  Euro 0.9218 -0.1%  EStoxx50 5’938 -0.2%  Gold 5’089 2.1%  Bitcoin 68’306 1.4%  Dollar 0.7777 0.3%  Öl 66.0 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Welche Folgen neue Kühltechnologien für den KI-Markt haben
Siemens-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy
Siemens Energy-Aktie: Buy-Bewertung durch Jefferies & Company Inc.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet mit Buy
Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Commerzbank-Aktie
Suche...

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014

541.22
CHF
-7.57
CHF
-1.38 %
12:40:50
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.01.2026 11:18:04

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
541.22 CHF -1.38%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Eine mögliche Verbesserung der Branchendynamik bei der Marke Dior, die schon mit Chanel in allen vier Ländern zu den Top-5-Marken gehöre, beinhalte Potenzial für LVMH./gl/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Kurs >5 >10 >20
Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
589.10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
588.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Zuzanna Pusz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
11:18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
08:40 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
21.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
20.01.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen