LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat LVMH auf "Buy" belassen. Erstmals seit zwei Jahren könnte der europäische Luxusgütersektor 2026 wieder eine positive Ergebnisdynamik zeigen, schrieb Zuzanna Pusz in ihrem am Montag vorliegenden Ausblick. Eine Branchenumfrage unter Verbrauchern in den USA, China, Frankreich und Italien zeige, dass der Bekleidungsbereich mit Blick auf die Mengen und der Bereich Schmuck und Uhren wertmäßig führten. Eine mögliche Verbesserung der Branchendynamik bei der Marke Dior, die schon mit Chanel in allen vier Ländern zu den Top-5-Marken gehöre, beinhalte Potenzial für LVMH./gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 18:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
