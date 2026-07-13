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13.07.2026 19:58:17

Lufthansa Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Lufthansa von 8,00 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Im Zuge einer Aktualisierung seiner Annahmen für Durchschnittserlöse, Treibstoffpreise und Konjunkturdaten habe er seine Prognosen für die Fluggesellschaft der Jahre 2026 bis 2028 bestätigt, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Montag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die aktuelle Branchenbewertung./rob/edh/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 13:06 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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