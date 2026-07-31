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31.07.2026 13:30:36

Lufthansa-Ferienfluggesellschaft Edelweiss erhält neuen CEO

Lufthansa
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Zürich (awp) - Bei der Ferienfluggesellschaft Edelweiss kommt es zu einem Führungswechsel. Per Anfang Oktober übernimmt Edi Wolfensberger die Führung der Lufthansa-Tochter vom langjährigen CEO Bernd Bauer.

Mit Wolfensberger setze die Lufthansa Gruppe auf eine erfahrene Führungspersönlichkeit aus den eigenen Reihen, teilte Edelweiss am Freitag mit. Der 45-jährige Schweizer ist seit April 2022 Chief Operating Officer (COO) und Mitglied der Geschäftsleitung von Eurowings. Zuvor war er unter anderem COO von Brussels Airlines sowie Managing Director von Lufthansa Aviation Training Switzerland.

Sein Vorgänger Bernd Bauer führte das Unternehmen während zwölf Jahren. Im vergangenen Jahr war er 60 Jahre alt geworden: In der Lufthansa Gruppe ende die operative Tätigkeit von Führungskräften in der Regel mit dem Erreichen des 60. Altersjahres, heisst es in der Mitteilung. Bauer hatte seine Karriere in der Aviatik 1994 bei der Crossair begonnen und übernahm ab 2002 bei der Swiss verschiedene Führungsfunktionen.

Der scheidende CEO habe Edelweiss in seiner Amtszeit entscheidend geprägt, so die Mitteilung: So stieg die Zahl der Mitarbeitenden bei der Ferienfluggesellschaft unter Bauers Führung von knapp 500 auf heute fast 1700 Personen. Das Streckennetz wurde in dieser Zeit von rund 40 auf über 100 Destinationen ausgebaut, die Anzahl der beförderten Gäste verdreifacht und die Flotte wie auch das Produkt seien kontinuierlich modernisiert worden.

tp/cg

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