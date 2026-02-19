Linde Aktie 124625792 / IE000S9YS762
Linde Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Linde nach Zahlen mit einem Kursziel von 537 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Gasekonzern sei für alle konjunkturellen Szenarien bestens aufgestellt, schrieb James Hooper am Mittwochabend. Der Auftragsbestand werde sich 2026 zwar voraussichtlich verringern, aber seiner Einschätzung nach sollte er weiterhin komfortabel bleiben./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 05:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Linde plc Outperform
|
Unternehmen:
Linde plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 537.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 485.28
|
Abst. Kursziel*:
10.66%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 484.96
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.73%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
