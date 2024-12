NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG Immobilien auf "Overweight" belassen, das Kursziel aber von 105 auf 104 Euro gesenkt. Analyst Neil Green aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Annahmen für die Kapitalkosten und das Mietwachstum von Immobilienwerten. Parallel dazu veröffentlichte er einen Ausblick auf das Jahr 2025, in dem er defensive Werte im europäischen Immobiliensektor bevorzugt - und dazu gehörten die deutschen Wohnimmobiliengrößen Vonovia und LEG. Er verwies auf die sinkende Inflation und niedrigere Zinsen in einem Umfeld schwächeren Wirtschaftswachstums sowie gehemmter Verbraucher. Zweifellos werde es nach zwei Jahren relativ starker Kursentwicklung aber schwieriger, diese fortzusetzen./tih/mis;