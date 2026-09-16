LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LEG Immobilien-Anlage im Blick
|
16.09.2026 10:02:28
MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die LEG Immobilien-Aktie gebracht.
Am 16.09.2021 wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das LEG Immobilien-Papier bei 126.40 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 79.114 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 46.64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’689.87 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 3’689.87 EUR, was einer negativen Performance von 63.10 Prozent entspricht.
Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.58 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44.50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu LEG Immobilien
Analysen zu LEG Immobilien
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|LEG Immobilien Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.06.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Fed-Zinsentscheid: SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Mittwoch zu Aufschlägen, während der deutsche Leitindex seitwärts notiert. Die Märkte in Fernost verzeichneten zur Wochenmitte Gewinne.