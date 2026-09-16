MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte eine LEG Immobilien-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Am 16.09.2021 wurden LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das LEG Immobilien-Papier bei 126.40 EUR. Wer vor 5 Jahren 10’000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 79.114 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.09.2026 auf 46.64 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’689.87 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 3’689.87 EUR, was einer negativen Performance von 63.10 Prozent entspricht.

Alle LEG Immobilien-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.58 Mrd. Euro. Die LEG Immobilien-Aktie wurde am 01.02.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Das LEG Immobilien-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch