LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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LEG Immobilien Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LEG von 62,10 auf 67,40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jonathan Kownator resümierte am Montag die Berichtssaison der europäischen Immobilienbranche. Er sieht vor allem positive Trends im Bereich KI-Rechenzentren und Logistik, weshalb er CTP, Merlin, Warehouses de Pauw, Tritax Big Box und Segro zum Kauf empfiehlt - letztere nun neu. Aber auch Vonovia zählt zu seinen Favoriten. Die Bewertungen im Sektor lägen klar unter dem historischen Durchschnittsniveau./ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
67.40 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
54.30 €
|
Abst. Kursziel*:
24.13%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
55.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.88%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
Nachrichten zu LEG Immobilien
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28.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.05.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.05.26
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|Deutsche Bank AG
|13.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|29.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|13.05.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.05.26
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|13.05.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|18.05.26
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|13.05.26
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