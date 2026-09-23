MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel hätte eine Investition in LEG Immobilien von vor 10 Jahren gekostet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem LEG Immobilien-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die LEG Immobilien-Anteile bei 80.99 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die LEG Immobilien-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1.235 LEG Immobilien-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.09.2026 56.75 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 45.96 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 43.25 Prozent vermindert.

Der Marktwert von LEG Immobilien betrug jüngst 3.57 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der LEG Immobilien-Aktie fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das LEG Immobilien-Papier bei 44.50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch