HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für LEG von 73 auf 77,90 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Simon Stippig begründete das höhere Kursziel am Mittwoch mit stabilisierten Portfoliowerten. LEG sei in einer starken Ausgangslage, die aber noch nicht ausreiche, um optimistischer zu werden. Er würdigt jedoch die Fortschritte des Unternehmens in einem günstigeren Marktumfeld./ag/tih;