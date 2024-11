FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Lanxess von 28 auf 32 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Lanxess hat erneut ein gutes Quartal vorgelegt und die Markterwartungen übertroffen", schrieb Analyst Peter Spengler am Freitag in seinem Kommentar. Im Gesamtjahr dürfte man beim bereinigten operativen Ergebnis in der unteren Hälfte der Prognosespanne landen. Nun heiße es "Warten auf das chinesische Jahr der Schlange", denn nach dem dortigen Neujahrsfest rechnet er ab Februar mit neuen Impulsen./ag/tih;