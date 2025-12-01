Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
01.12.2025

Nach fortgesetztem Kursrutsch: Lanxess raus aus Stoxx Europe 600

ZUG (awp international) - Der Chemiekonzern Lanxess muss nach jahrelangem Kursrutsch den breit gefassten europäischen Index Stoxx Europe 600 verlassen. Umgesetzt wird dies per Handelsstart am Montag, den 22. Dezember, wie der zur Deutschen Börse gehörende Indexanbieter Stoxx am Montagabend mitteilte. Lanxess hat allein 2025 bereits rund ein Viertel seines Börsenwertes verloren, womit der MDax -Konzern im europäischen Branchenindex Stoxx Europe 600 Chemicals zu den schwächsten Werten zählt. Längerfristig sieht es noch trüber aus: Seit Ende 2020 summieren sich die Kursverluste auf mehr als 70 Prozent.

Lanxess leidet wie die gesamte Branche nicht nur unter Wirtschaftsproblemen in Deutschland, auch die im längerfristigen Vergleich schon seit einiger Zeit trägere Wirtschaft Chinas hinterlässt Spuren. Zudem drängen - auch wegen der US-Zölle auf Einfuhren aus China - zunehmend chinesische Chemieunternehmen mit Billigexporten nach Europa./mis

