NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für KWS Saat nach den Zahlen des ersten Quartals auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe weniger stark im Verlustbereich gelegen als von ihm vermutet, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Analyst merkte aber an, dass das erste Geschäftsquartal für den Saatguthersteller von geringer Bedeutung sei. Er erwartet am Berichtstag eine moderat positive Kursreaktion./tih/zb;