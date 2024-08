HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für KWS Saat von 85,50 auf 80,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Saatguthersteller habe mit seinen vorläufigen Ergebnissen für das Geschäftsjahr 2023/24 seine Schätzungen und die Markterwartungen übertroffen, schrieb Analyst Oliver Schwarz in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte passte jedoch seine Gewinnschätzungen an, weil der Verkauf des Maisgeschäfts in Südamerika an GDM später als ursprünglich erwartet erfolgte und auch der Bewertungsgewinn aus dem Verkauf geringer ausfiel als ursprünglich angenommen./lfi/mis;