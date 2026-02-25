AUTO1 Aktie 59474167 / DE000A2LQ884
15.80CHF
-1.80CHF
-10.23 %
12:33:02
SWX
25.02.2026 11:05:58
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei durchwachsen mit etwas höherem Umsatzziel und geringerem Ergebnis, gemessen jeweils am Mittelpunkt der Zielspanne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Er erinnerte an die schwache Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AUTO1
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
36.60 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
19.18 €
Abst. Kursziel*:
90.82%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
17.51 €
Abst. Kursziel aktuell:
109.02%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
