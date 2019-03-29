Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’935 -0.4%  SPI 16’578 -0.4%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’586 -0.3%  Euro 0.9346 0.1%  EStoxx50 5’451 -0.3%  Gold 3’756 0.5%  Bitcoin 89’086 -1.1%  Dollar 0.7965 0.2%  Öl 69.1 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Oracle-Aktie im Minus: Milliarden-Anleihe für KI-Infrastruktur ausgegeben
Kursschwäche bei Plug Power: Warum die Aktie trotzdem im Rallymodus bleibt
Tesla-Aktie dennoch freundlich: Tesla mit weiterem herben Dämpfer auf EU-Automarkt - VW weiter Marktführer
Apple-Aktie verliert leicht: Apple will Aufhebung des EU-Wettbewerbsgesetzes für Digitalkonzerne
Intel-Aktie profitiert: Intel sucht Investitionen - Gespräche offenbar auch mit Apple
Suche...
Plus500 Depot

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

69.20
CHF
1.30
CHF
1.91 %
29.03.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2025 08:55:59

KWS SAAT SECo Buy

KWS SAAT
60.04 CHF 3.98%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Jahresbilanz und Ausblick lägen weitgehend im Rahmen der Erwartungen, schrieb Oliver Schwarz am Donnerstag. Nur hinsichtlich des Nettoergebnisses sei das Geschäftsjahresergebnis etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: KWS SAAT SE & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
KWS SAAT SE & Co. KGaA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
83.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
63.50 € 		Abst. Kursziel*:
30.71%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
63.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31.75%
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse