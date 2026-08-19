KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochmittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 112,80 EUR zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'883 Punkten steht. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 113,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 112,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 10'161 Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 144,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.07.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 105,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 6,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,12 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,80 EUR je Wertpapier. Am 29.07.2026 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.34 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.32 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Den erwarteten Gewinn je KRONES-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,18 EUR fest.

Redaktion finanzen.ch

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